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Борисов: обязательства по гособоронзаказу не позволяют предприятиям ОПК уйти на карантин
Армия
Борисов: обязательства по гособоронзаказу не позволяют предприятиям ОПК уйти на карантин
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 7 ноября. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не могут уйти на карантин, поскольку имеют обязательства по гособоронзаказу, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

Именно поэтому столь важно соблюдать все меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом Борисов рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», — отметил вице-премьер в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также Юрий Борисов рассказал об успехах российской армии с беспилотными аппаратами. На данный момент войска обладают всем спектром беспилотников, включая летательные, сухопутные, надводные и подводные, уточнил он.

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