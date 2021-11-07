Партнерша Давида Манукяна по «Танцам со звездами» готовится снова стать матерью

Москва, 7 ноября. Танцовщица Дарья Палей готовится принимать поздравления: спортсменка ждет появления ребенка на свет. Экс-участница шоу «Танцы со звездами» сообщила радостную новость своим подписчикам.

Палей уже несколько лет счастлива в браке. Однако в этом году спортсменка оказалась в центре внимания из-за подозрений в тайном романе с рэпером Манукяном. Пара познакомилась на паркете шоу «Танцы со звездами», где едва не одержала победу. В тот же период артистам пришлось активно открещиваться от слухов о романтических отношениях.

После финала проекта танцовщица с головой окунулась в работу. Палей недавно опубликовала пост в Instagram, где решила поделиться с поклонниками новостью о том, что готовится снова стать матерью.

«Мои планы на ближайшее будущее…» — заявила спортсменка.

Ребенок станет вторым в семье танцовщицы. Долгое время Палей удавалось скрывать беременность. Поклонники заметили, что артистка уже некоторое время не выступает, но она лишь намекала, что непременно объяснит затишье в карьере.

Партнер Палей по шоу Манукян тоже с головой окунулся в карьеру. Благодаря шоу-бизнесу артист осуществил давнее обещание матери и подарил ей дом на день рождения.