Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 15:45
15:41
Шоу-бизнес
Госпитализированный с коронавирусом муж Маши Распутиной не может говорить
15:36
Происшествия
Задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве доставили в суд
15:35
Шоу-бизнес
Бузова будет судиться с МХАТом из-за невыплаченного гонорара
15:34
Весь мир
Израиль предложил США открыть консульство на Западном берегу Иордана вместо Иерусалима
15:34
Шоу-бизнес
Константин Эрнст намекнул на воровство каналом ТНТ идеи для шоу «Игра»
15:33
Общество
Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
15:32
Армия
Офис Зеленского отреагировал на сообщения СМИ о российских войсках «на границе с Украиной»
15:30
Армия
Статья The Hill о «вытеснении» России из Черного моря вызвала бурную реакцию читателей
15:29
Происшествия
Пожарные потушили горящую траву рядом с Мамаевым Курганом в Волгограде
15:26
Общество
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Петербурге 8 ноября
Все новости

Прокурдская партия Турции требует прекратить дело о ее закрытии
Весь мир
Прокурдская партия Турции требует прекратить дело о ее закрытии
twitter.com  /  @HDPgenelmerkezi

Анкара, 7 ноября. Вердикт суда о запрете деятельности прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) был вынесен по политическим причинам и должен быть отменен. Об этом заявил заместитель председателя фракции Умит Деде.

«Открытие этого дела не имеет законной цели, оно было подготовлено в результате давления со стороны власти и ее союзников, чтобы продлить себе [политическую] жизнь», — сказал Деде.

По словам зампреда ПДН, дело о закрытии партии было начато без предварительного предупреждения, что является серьезным нарушением. Он также отметил, что риторика и действия членов политического объединения не могут считаться преступлением.

«Расследования и судебные преследования в отношении 451 нашего товарища не могут быть приняты в качестве доказательств по делу о закрытии [партии]. В противном случае это будет противоречить принципу независимости и нейтральности как органов власти, так и судов, — заявил Деде. — Судебное разбирательство должно быть прекращено». 

В обвинительном заключении, помимо закрытия партии, содержится требование о наложении запрета на ведение политической деятельности на более чем 450 ее членов и приостановлении действия банковского счета ПДН. 

Таким образом, прокурдская партия передала предварительную защиту в Конституционный суд 5 ноября. Инстанция добавит эти документы в дело, после чего направит его обратно в прокуратуру Кассационного суда. В течение месяца прокурор должен рассмотреть дело и представить отчет. Затем ПДН нужно будет предоставить в письменной форме основные положения защиты. 

Борьба за существование

На протяжении нескольких месяцев в Турции пытаются устранить ПДН из политической жизни. В конце марта Конституционный суд республики отклонил ходатайство о закрытии ПДН, сославшись на ошибки в процедуре, дело было отправлено на доработку.

Однако уже в июне прокурор Кассационного суда Бекир Шахин повторно направил обвинительное заключение в суд. Согласно документу, фракция якобы связана с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической. Однако ПДН отрицает любые подобные связи и описывает это дело как «политическую операцию».

Дело, возбужденное прокурорами в Кассационном суде, следует за многолетними репрессиями в отношении ПДН, в ходе которых тысячи ее членов были привлечены к суду в основном по обвинениям, связанным с предположительными контактами с РПК. Наиболее известным фигурантом таких разбирательств является Селахаттин Демирташ, бывший сопредседатель ПДН. Вот уже на протяжении пяти лет он находится в местах лишения свободы, даже несмотря на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о его освобождении.

Турция ведет борьбу с бойцами РПК с 1984 года. В результате многолетнего противостояния с обеих сторон погибли уже более 40 тысяч человек. В настоящее время Анкара проводит операции против членов РПК, которых она считает угрозой национальной безопасности, не только на территории своей страны, но и в Сирии и Ираке.

Что касается ПДН, то ее представительство в парламенте довольно существенно: это третья по числу кресел фракция и вторая по значимости оппозиционная партия. Наибольшей популярностью ПДН пользуется на юго-востоке Турции, где большинство населения составляют курды. Фракция настойчиво выступает за решение курдского вопроса путем диалога и переговоров, а также требует освобождения Абдуллы Оджалана — популярного на всем Ближнем Востоке курдского лидера и основателя РПК, отбывающего пожизненный срок на острове Имралы. 

Деятельность ПДН получила особую поддержку среди курдов Турции в связи с отсутствием базовых прав у нацменьшинств республики. Долгое время правительство страны вовсе считало курдов «горными турками» и отказывалось признавать идентичность многомиллионного коренного народа Месопотамии. В первой половине прошлого десятилетия предпринимались попытки пойти на компромиссы, однако в конечном счете они были свернуты. В настоящее время даже такие слова и словосочетания, как «Курдистан» и «курдская провинция», запрещены.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Прокурдская партия Турции требует прекратить дело о ее закрытии
турция курды
Комментировать