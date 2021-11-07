Прокурдская партия Турции требует прекратить дело о ее закрытии

Анкара, 7 ноября. Вердикт суда о запрете деятельности прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) был вынесен по политическим причинам и должен быть отменен. Об этом заявил заместитель председателя фракции Умит Деде.

«Открытие этого дела не имеет законной цели, оно было подготовлено в результате давления со стороны власти и ее союзников, чтобы продлить себе [политическую] жизнь», — сказал Деде.

Ümit Dede: Davanın açılmasının meşru bir amacı yoktur



Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, iktidarın siyasi direktifleriyle partimiz hakkında açılan kapatma davası için verdiğimiz ön savunmaya ilişkin basın toplantısı düzenledi:https://t.co/hx9tzPwgG9 — HDP (@HDPgenelmerkezi) November 6, 2021

По словам зампреда ПДН, дело о закрытии партии было начато без предварительного предупреждения, что является серьезным нарушением. Он также отметил, что риторика и действия членов политического объединения не могут считаться преступлением.

«Расследования и судебные преследования в отношении 451 нашего товарища не могут быть приняты в качестве доказательств по делу о закрытии [партии]. В противном случае это будет противоречить принципу независимости и нейтральности как органов власти, так и судов, — заявил Деде. — Судебное разбирательство должно быть прекращено».

В обвинительном заключении, помимо закрытия партии, содержится требование о наложении запрета на ведение политической деятельности на более чем 450 ее членов и приостановлении действия банковского счета ПДН.

#HDP iddianameye ilişkin savunmasını AYM'ye sundu; partinin hukukçu kurmayları nasıl bir sonuç bekliyor?https://t.co/FdS7fqE6UY — Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) November 6, 2021

Таким образом, прокурдская партия передала предварительную защиту в Конституционный суд 5 ноября. Инстанция добавит эти документы в дело, после чего направит его обратно в прокуратуру Кассационного суда. В течение месяца прокурор должен рассмотреть дело и представить отчет. Затем ПДН нужно будет предоставить в письменной форме основные положения защиты.

Борьба за существование

На протяжении нескольких месяцев в Турции пытаются устранить ПДН из политической жизни. В конце марта Конституционный суд республики отклонил ходатайство о закрытии ПДН, сославшись на ошибки в процедуре, дело было отправлено на доработку.

Однако уже в июне прокурор Кассационного суда Бекир Шахин повторно направил обвинительное заключение в суд. Согласно документу, фракция якобы связана с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической. Однако ПДН отрицает любые подобные связи и описывает это дело как «политическую операцию».

In a revised indictment submitted to the Constitutional Court, the Court of Cassation’s Chief Public Prosecutor again demanded for the HDP's closure. #Turkey https://t.co/zUsN4k2Gzn — Duvar English (@DuvarEnglish) June 8, 2021

Дело, возбужденное прокурорами в Кассационном суде, следует за многолетними репрессиями в отношении ПДН, в ходе которых тысячи ее членов были привлечены к суду в основном по обвинениям, связанным с предположительными контактами с РПК. Наиболее известным фигурантом таких разбирательств является Селахаттин Демирташ, бывший сопредседатель ПДН. Вот уже на протяжении пяти лет он находится в местах лишения свободы, даже несмотря на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о его освобождении.

Selahattin Demirtaş

5 yıl koskoca 5 yıldır mafya tarafından rehin tutuluyor Adaleti olmayana devlet denilmez Mafya denilir... pic.twitter.com/adeKvjvX2W — Ha Can (@devrimci_65) November 4, 2021

Турция ведет борьбу с бойцами РПК с 1984 года. В результате многолетнего противостояния с обеих сторон погибли уже более 40 тысяч человек. В настоящее время Анкара проводит операции против членов РПК, которых она считает угрозой национальной безопасности, не только на территории своей страны, но и в Сирии и Ираке.

Что касается ПДН, то ее представительство в парламенте довольно существенно: это третья по числу кресел фракция и вторая по значимости оппозиционная партия. Наибольшей популярностью ПДН пользуется на юго-востоке Турции, где большинство населения составляют курды. Фракция настойчиво выступает за решение курдского вопроса путем диалога и переговоров, а также требует освобождения Абдуллы Оджалана — популярного на всем Ближнем Востоке курдского лидера и основателя РПК, отбывающего пожизненный срок на острове Имралы.

Gözlerini Kürt nefreti bürümüş olanlar, “Çökertme Planı” adı altında Şark Islahat Planı hayalleri kurarken, ayakta duramayacak hale geldiler. Kürtler ise dimdik ayaktalar!



Umuyoruz ki, AKP sonrası her siyasal aktör, Kürt nefretinin kendilerine nelere mal olabileceğini unutmaz. pic.twitter.com/tLhI4Nezjg — HDP YÜKSEKOVA (@hdpgeverilce) November 4, 2021

Деятельность ПДН получила особую поддержку среди курдов Турции в связи с отсутствием базовых прав у нацменьшинств республики. Долгое время правительство страны вовсе считало курдов «горными турками» и отказывалось признавать идентичность многомиллионного коренного народа Месопотамии. В первой половине прошлого десятилетия предпринимались попытки пойти на компромиссы, однако в конечном счете они были свернуты. В настоящее время даже такие слова и словосочетания, как «Курдистан» и «курдская провинция», запрещены.