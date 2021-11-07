Еврокомиссар Рейндерс пригрозил Польше штрафами за неуважение Европейского суда

Брюссель, 7 ноября. Если власти Польши продолжат противостоять ликвидации Дисциплинарной палаты и не исполнят решение Европейского суда, их будут ждать штрафы, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Евросоюз продолжит штрафовать Варшаву на 1 млн евро ежедневно, а если Польша не будет платить, то Еврокомиссия воспрепятствует выплате средств из фонда ЕС по восстановлению от последствий пандемии. В интервью изданию Die Welt Рейндерс сообщил, что Еврокомиссия всегда принимает необходимые меры против государств, нарушающих европейское право. Отказ ликвидировать Дисциплинарную палату лишь навредит стране.

«Польша получит средства из фонда ЕС для помощи по преодолению последствий пандемии только в том случае, если будет уважать решение Европейского суда и распустит Дисциплинарную палату», — объяснил последствия еврокомиссар.

Рейндерс добавил, что ЕС вновь будет перечислять деньги Варшаве из фонда тогда, когда страна приведет свое законодательство в соответствие с европейскими нормами.

Ранее журналист Дирк Шумер заявил, что ссора между Евросоюзом и Польшей вылилась во взаимную критику и отсутствие диалога. По его словам, речь идет не только о ценностях, но и о власти и политических вопросах. Журналист убежден, что Евросоюзу стоит пересмотреть свою политику, ведь ссоры только навредят объединению.