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Разведенная Настя Ивлеева рассказала о новой влюбленности

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 14:34
Шоу-бизнес
Разведенная Настя Ивлеева рассказала о новой влюбленности
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Тбилиси, 7 ноября. Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева после громкого развода готова снова начать строить отношения. Артистка заявила, что в восторге от грузин.

Ведущая лишь недавно официально стала свободной. В середине лета она призналась, что после пары лет в браке вместе с рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) подала на развод. Закончив текущие проекты, артистка улетела в Грузию, где провела время с подругой и блогером Юлией Коваль.

Знаменитости много времени посвятили прогулкам по живописным улицам осеннего города, попробовали традиционную грузинскую кухню и весело провели время в компании местных жителей. В одной из публикаций в Instagram Ивлеева отметила, что буквально влюблена в грузин и готова начать встречаться с одним из них.

«У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами. Только не с одним. Мы в восторге от грузин! Это очень красивые люди, мы бы хотели. Поэтому пишите все в комментариях», — заявила блогер.

Вскоре Ивлеева и Коваль подтвердили слова делом и отправились на небольшую речную прогулку с местными жителями. После этого они с удовольствием побывали на дегустации домашнего коньяка. Однако за рамки флирта общение не вышло.

Элджей посвятил разводу с Ивлеевой целый трек. Артистка, послушав песню, расстроилась, поскольку ожидала от своего бывшего возлюбленного куда большей эмоциональности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Разведенная Настя Ивлеева рассказала о новой влюбленности
блогер коваль ивлеева
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