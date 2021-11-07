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Шойгу: доля летчиков ВКС РФ с боевым опытом превысила 90%
Армия
Шойгу: доля летчиков ВКС РФ с боевым опытом превысила 90%
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 7 ноября. Подавляющее большинство летчиков Воздушно-космических сил России на сегодняшний день имеют боевой опыт, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, доля таких пилотов уже превысила 90%, причем количество боевых вылетов у военных варьируется от 100 до 400.

«Это, конечно, уже совсем другая армия», — подчеркнул министр.

Он также заметил, что боевой опыт имеется у всех командиров звеньев, полков, бригад, дивизий и армий, командующих округами и начальников штабов. Все это обеспечивает высокий боевой дух, констатировал Шойгу.

Ранее авиация Черноморского флота ВМФ РФ развернула учения, отработав нанесение ударов по морской цели с применением ракетного вооружения и авиабомб. В тренировочных мероприятиях приняли участие экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24.

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