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Греф назвал ипотеку доступным инструментом покупки жилья для большинства россиян
Экономика
Греф назвал ипотеку доступным инструментом покупки жилья для большинства россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 ноября. Ипотека на сегодняшний день является единственным доступным инструментом покупки жилья для большинства россиян, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РИА Новости.

Сбербанк, в свою очередь, стремится удерживать процентные ставки на приемлемом для населения уровне. По данным кредитно-финансовой организации, взять кредит на покупку недвижимости в новостройке можно от 8,4% годовых на первичном рынке и от 8,1% — на вторичном.

«Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка», — добавил Греф.

Глава Сбербанка ранее заявил, что признаков финансового пузыря в портфеле потребительских кредитов банка не наблюдается. Политика финансовой организации, по его словам, направлена на ответственное кредитование, а это значит, что каждый продукт оформляется, исходя из финансовых возможностей граждан.

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Герман Греф ипотека сбербанк
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