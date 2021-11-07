Седан Chevrolet Aveo оказался самой надежной подержанной иномаркой в России

Москва, 7 ноября. Автоэксперт Сергей Зиновьев изучил российский рынок с целью найти среди иномарок замену Lada Granta за 400 тысяч рублей. По итогам анализа он указал на известный Chevrolet Aveo, пишет «За рулем».

Речь идет о машинах 2012-2014 годов. По словам эксперта, это одна из немногих иномарок, которую за обозначенную сумму можно купить в хорошем состоянии и с относительно небольшим пробегом (до 80 тыс. км).

Такой автомобиль в основном продается на «механике». Он оснащен двигателем от Opel на 1,6-литра с мощностью 115 лошадиных сил.

Однако обслуживание этой модели будет дороже, чем Lada Granta. Но Aveo выше классом, что объясняет необходимость увеличения затрат на содержание транспортного средства.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на рынке РФ в октябре упали на 30,9% в годовом выражении. Такая информация содержится в сообщении АвтоВАЗа.