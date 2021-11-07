Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 15:44
15:41
Шоу-бизнес
Госпитализированный с коронавирусом муж Маши Распутиной не может говорить
15:36
Происшествия
Задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве доставили в суд
15:35
Шоу-бизнес
Бузова будет судиться с МХАТом из-за невыплаченного гонорара
15:34
Весь мир
Израиль предложил США открыть консульство на Западном берегу Иордана вместо Иерусалима
15:34
Шоу-бизнес
Константин Эрнст намекнул на воровство каналом ТНТ идеи для шоу «Игра»
15:33
Общество
Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
15:32
Армия
Офис Зеленского отреагировал на сообщения СМИ о российских войсках «на границе с Украиной»
15:30
Армия
Статья The Hill о «вытеснении» России из Черного моря вызвала бурную реакцию читателей
15:29
Происшествия
Пожарные потушили горящую траву рядом с Мамаевым Курганом в Волгограде
15:26
Общество
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Петербурге 8 ноября
Все новости

Седан Chevrolet Aveo оказался самой надежной подержанной иномаркой в России
Экономика
Седан Chevrolet Aveo оказался самой надежной подержанной иномаркой в России
gm.com  /  General Motors

Москва, 7 ноября. Автоэксперт Сергей Зиновьев изучил российский рынок с целью найти среди иномарок замену Lada Granta за 400 тысяч рублей. По итогам анализа он указал на известный Chevrolet Aveo, пишет «За рулем».

Речь идет о машинах 2012-2014 годов. По словам эксперта, это одна из немногих иномарок, которую за обозначенную сумму можно купить в хорошем состоянии и с относительно небольшим пробегом (до 80 тыс. км).

Такой автомобиль в основном продается на «механике». Он оснащен двигателем от Opel на 1,6-литра с мощностью 115 лошадиных сил.

Однако обслуживание этой модели будет дороже, чем Lada Granta. Но Aveo выше классом, что объясняет необходимость увеличения затрат на содержание транспортного средства.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на рынке РФ в октябре упали на 30,9% в годовом выражении. Такая информация содержится в сообщении АвтоВАЗа.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Седан Chevrolet Aveo оказался самой надежной подержанной иномаркой в России
автомобили водители chevrolet
Комментировать