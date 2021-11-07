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Телеведущая Скабеева призналась, что в школе ее заставляли зачитывать клятву флагу США
Политика
Телеведущая Скабеева призналась, что в школе ее заставляли зачитывать клятву флагу США
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 ноября. Известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева рассказала, как в детстве ее заставляли читать клятвы перед американским флагом в школе.

По словам журналистки, в 1990-х годах США проводили политику «мягкой силы». После распада СССР у власти в России оказались те, кого принято называть либеральной элитой. В результате в стране поменялась внешняя и внутренняя политика, а Москва решила строить дружеские отношения с Западом и непосредственно с США.

Скабеева рассказала, что она в эти годы училась в платной российско-американской школе с религиозным уклоном, куда ее пристроили родители. В каждом кабинете висел флаг США, а по утрам школьников заставляли зачитывать клятву звездно-полосатому полотну. И эти ужасы продолжались, пока не вмешались родители детей, говорит она.

Телеведущая Скабеева призналась, что в школе ее заставляли зачитывать клятву флагу США
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это то, как агрессивно американцы навязывали нам свои ценности, как американцы заставляли нас стать не тем, кем мы являемся на самом деле», — высказалась телеведущая.

Журналистка призвала власти РФ активно заниматься распространением национальной идеологии, действуя по аналогии с американцами.

Как считает эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер, Белый дом часто выбирал неправильную стратегию для работы по российскому направлению. По его словам, в результате США сами подтолкнули Россию к геополитическому возрождению.

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россия сша скабеева
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