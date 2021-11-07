Москва, 7 ноября. Известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева рассказала, как в детстве ее заставляли читать клятвы перед американским флагом в школе.
По словам журналистки, в 1990-х годах США проводили политику «мягкой силы». После распада СССР у власти в России оказались те, кого принято называть либеральной элитой. В результате в стране поменялась внешняя и внутренняя политика, а Москва решила строить дружеские отношения с Западом и непосредственно с США.
Скабеева рассказала, что она в эти годы училась в платной российско-американской школе с религиозным уклоном, куда ее пристроили родители. В каждом кабинете висел флаг США, а по утрам школьников заставляли зачитывать клятву звездно-полосатому полотну. И эти ужасы продолжались, пока не вмешались родители детей, говорит она.
«Это то, как агрессивно американцы навязывали нам свои ценности, как американцы заставляли нас стать не тем, кем мы являемся на самом деле», — высказалась телеведущая.
Журналистка призвала власти РФ активно заниматься распространением национальной идеологии, действуя по аналогии с американцами.
Как считает эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер, Белый дом часто выбирал неправильную стратегию для работы по российскому направлению. По его словам, в результате США сами подтолкнули Россию к геополитическому возрождению.