Киев, 7 ноября. Заявление киевского писателя Петра Кралюка об «исконно» украинских территориях России являются полным бредом. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин.

Украинский философ Петр Кралюк не так давно выступил с неожиданным заявлением. В статье для издания «День» писатель упрекнул руководство СССР за якобы раздачу территорий Украины. По мнению Кралюка, юрисдикция Киева должна действовать в некоторых районах Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Политолог Андрей Кошкин в комментарии РЕН ТВ раскритиковал точку зрения украинского писателя. Эксперт назвал позицию Кралюка полным бредом. Однако высказывание философа имеет смысл. Именно сегодня Украина переживает тяжелейший период за все годы независимости. Политическая и экономическая ситуации оставляют желать лучшего, а к зиме в государстве не хватает энергоресурсов. Кошкин объяснил, почему Кралюк распространяет мифы о территориальном «долге» РФ и пресек его выпады.

«Подобного рода больные фантазии излагаются в информационном пространстве, чтобы заполнить чем-то умы населения, которое страдает от холода и, откровенно говоря, недоедания», — подчеркнул политолог.

tvzvezda.ru / Prt Scr

В сложившейся ситуации появляются больные размышления писателей о том, как Украину обделили в те времена, когда страна еще не существовала, заключил Кошкин.

Политолог Безпалько ранее раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского. Эксперт назвал хайпом обещания президента Украины о «возвращении» Крыма.