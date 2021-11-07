Шойгу заявил об успехах вакцинации против COVID-19 в российской армии

Москва, 7 ноября. Вакцинация помогла добиться невероятных успехов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции среди военных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В частности, он обратил на сокращение летальности заболевания, а также занятость коечного фонда медучреждений ВС РФ.

«Летальность в 45 раз — раз, а не процентов! — меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году», — рассказал министр.

Шойгу подчеркнул, что вакцинация в армии является необходимостью, так как один заболевший на корабле во время морского похода ставит под угрозу весь экипаж. По его словам, министерство не имеет права допускать на этом направлении каких-либо сомнений.

Ранее в Минобороны РФ сформировали резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в разных регионах страны. Состав резерва включает в себя девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и сотню врачебно-сестринских бригад.