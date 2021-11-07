Россияне рассказали о самых бесполезных покупках в «черную пятницу»

Москва, 7 ноября. Почти треть россиян, совершавших покупки в «черную пятницу» признались, что обошлись бы без половины вещей, приобретенных по акции, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Покупки на распродажах «черной пятницы» совершали 64% россиян. Остальные или сомневаются в предлагаемых скидках, или не имеют достаточного количества времени для поиска выгодных предложений, а некоторые и вовсе не слышали о таких акциях.

Россияне обычно покупают в «черную пятницу» одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий интересуется во время распродажи товарами для детей и косметикой. Реже россияне обращают внимание на товары для животных, книги и цифровой контент. Почти каждый пятый респондент тратит в «черную пятницу» 10-20 тысяч рублей, а другие 29% — 5-10 тысяч. Еще 22% россиян готовы купить товаров на сумму от 1,5 до 5 тысяч рублей, а другие 22% планируют уложиться в 50 тысяч.

При этом 31% опрошенных утверждают, что могли бы обойтись без покупок, сделанных в «черную пятницу». Самыми бесполезными товарами, купленными по акции в день распродаж, россияне считают вставную челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, костюм клоуна, шубу не по размеру, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки. Кроме того, респонденты рассказали, что в ряде случаев товары «со скидкой» стоили столько же, сколько и до распродажи.

Участниками опроса выступили более 3 тысяч человек старше 18 лет. Исследование проводилось среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Краснодарского края, а также Омской, Новосибирской и Ростовской областей.

Накануне аналитики сообщили о готовности россиян увеличить траты в «черную пятницу». Средний бюджет покупок в 2021 году доходит до 18,5 тысячи рублей.