Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 15:43
15:41
Шоу-бизнес
Госпитализированный с коронавирусом муж Маши Распутиной не может говорить
15:36
Происшествия
Задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве доставили в суд
15:35
Шоу-бизнес
Бузова будет судиться с МХАТом из-за невыплаченного гонорара
15:34
Весь мир
Израиль предложил США открыть консульство на Западном берегу Иордана вместо Иерусалима
15:34
Шоу-бизнес
Константин Эрнст намекнул на воровство каналом ТНТ идеи для шоу «Игра»
15:33
Общество
Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
15:32
Армия
Офис Зеленского отреагировал на сообщения СМИ о российских войсках «на границе с Украиной»
15:30
Армия
Статья The Hill о «вытеснении» России из Черного моря вызвала бурную реакцию читателей
15:29
Происшествия
Пожарные потушили горящую траву рядом с Мамаевым Курганом в Волгограде
15:26
Общество
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Петербурге 8 ноября
Все новости

Шойгу назвал заход кораблей ВМС США в Черное море проверкой России
Армия
Шойгу назвал заход кораблей ВМС США в Черное море проверкой России
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 7 ноября. Действия кораблей Военно-морских сил США в Черном море направлены на проверку готовности Вооруженных сил России в этом регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом глава военного ведомства сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Он подчеркнул, что вооруженные высокоточным оружием американские корабли зашли в акваторию не на «туристическую прогулку», и российские военные внимательно следят за действиями ВМС США.

«Это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны», — отметил Шойгу.

При этом глава Минобороны РФ добавил, что Соединенные Штаты «не одиноки в таких проверках». Он пояснил, что ВМФ России также проведет учения на фоне маневров американского флота с силами Украины и Грузии.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет отреагировал на заход американских кораблей в Черное море. По его словам, РФ готова «на корню пресечь» любые провокации ВМС США.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу назвал заход кораблей ВМС США в Черное море проверкой России
россия сша шойгу черное море вмс сша
Комментировать