Шойгу назвал заход кораблей ВМС США в Черное море проверкой России

Москва, 7 ноября. Действия кораблей Военно-морских сил США в Черном море направлены на проверку готовности Вооруженных сил России в этом регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом глава военного ведомства сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Он подчеркнул, что вооруженные высокоточным оружием американские корабли зашли в акваторию не на «туристическую прогулку», и российские военные внимательно следят за действиями ВМС США.

«Это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны», — отметил Шойгу.

При этом глава Минобороны РФ добавил, что Соединенные Штаты «не одиноки в таких проверках». Он пояснил, что ВМФ России также проведет учения на фоне маневров американского флота с силами Украины и Грузии.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет отреагировал на заход американских кораблей в Черное море. По его словам, РФ готова «на корню пресечь» любые провокации ВМС США.