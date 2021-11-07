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Панайотов не сдержал слез во время исполнения песни Началовой с ее дочерью
Шоу-бизнес
Панайотов не сдержал слез во время исполнения песни Началовой с ее дочерью
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 ноября. Певец Александр Панайотов исполнил хит покойной артистки Юлии Началовой с ее дочерью Верой. Вокалист не смог скрыть эмоций после трогательного выступления.

Панайотов принял участие в новом эпизоде шоу «Дуэты» на канале «Россия-1». Согласно правилам, артист должен спеть песню совместно с другим исполнителем, однако участники скрыты друг от друга ограждением, чтобы сохранить личности в тайне.

Панайотов исполнил трек «Герой не моего романа» покойной Началовой. Во время выступления он обнаружил, что поет в дуэте с ее дочерью Верой. Артист не смог сдержать слез и высоко оценил вокал юной певицы.

«Я всегда плачу, когда пою эту песню, но я делаю это у себя дома. Но когда я услышал еще искаженный голос [Веры], вы не поверите, но я сразу ощутил вибрации Юли. Юля в ней живет, и я на этой сцене ощущал, что она была с нами», — поделился Панайотов.

Ведущий Сергей Лазарев также остался в восторге от музыкального номера. Артист отметил удивительное сходство голосов Началовой и ее дочери.

Наследница певицы этой осенью завела аккаунт в социальной сети Instagram. Девочка вскоре набрала почти три тысячи подписчиков.

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