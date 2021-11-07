Вторичная недвижимость становится для россиян привлекательнее новостроек

Москва, 7 ноября. Покупатели вторичного жилья сохраняют активность на высоком уровне в связи с продолжающимся ростом цен и дефицитом предложения на первичном рынке, рассказал изданию «Коммерсантъ» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Он подчеркнул, что на фоне постепенного роста стоимости ипотеки продавцы вторичной недвижимости стали реже повышать цены. В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном и вторичном рынках практически исчез, констатирует аналитик. По его словам, этот тренд свидетельствует о стабилизации.

Попов ожидает, что ценовая стагнация на вторичном рынке продолжится. Он уточнил, что стоимость жилья находится на высоком уровне, а потенциал для дальнейшего ее роста невелик.

Как ранее сообщили эксперты, объявление периода нерабочих дней в России вызвало рост спроса на жилье. По их подсчетам, продажи квартир в новостройках увеличились на 39%, а на вторичное жилье — почти на 12%.