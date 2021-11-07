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Вице-премьер Борисов: за 10 лет российская армия получила весь спектр беспилотников
Армия
Вице-премьер Борисов: за 10 лет российская армия получила весь спектр беспилотников
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Российские войска за последние годы получили летательные, сухопутные, а также надводно-подводные беспилотные комплексы, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, Москве понадобилось десять лет, чтобы оснастить армию широким спектром беспилотных систем. Успехами на этом направлении действительно можно гордиться, уверен политик.

«Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет. Мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств», — рассказал Борисов.

Он также добавил, что работа на этом направлении продолжается, причем весьма интенсивно. Борисов подчеркнул, что будущее Вооруженных сил РФ именно за беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российский флот получит на вооружение дроны-камикадзе. Такие комплексы будут использоваться для защиты морских границ.

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