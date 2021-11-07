Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут к королеве на время ее восстановления

Лондон, 7 ноября. Герцоги Кембриджские планируют на время оставить Кенсингтонский дворец ради королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его семья постараются быть рядом с главой монархии после ее госпитализации.

Королева Елизавета II провела ночь в больнице в конце октября впервые за долгое время. Затем ей пришлось взять отпуск на несколько недель, чтобы окончательно восстановиться. Вероятно, королева пройдет реабилитацию в окружении семьи: принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили переехать в Виндзор, чтобы быть ближе к правительнице, пока та окончательно не оправится. Об этом сообщил королевский эксперт Джонатан Сакердоти в беседе с изданием Express.

«Я думаю, что есть ряд причин, по которым они захотят сделать такой шаг. Абсолютная близость к королеве — один из них. Сближение с внуками воодушевит монарха, которая все еще восстанавливается после госпитализации», — предположил Сакердоти.

Елизавета II продлила отпуск по совету врачей после выписки из больницы. Однако королева решила полностью не отказываться от своих обязанностей и провела несколько встреч, а также перешла на облегченный формат работы до полного выздоровления.