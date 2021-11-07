Израиль предложил США открыть консульство на Западном берегу Иордана вместо Иерусалима

Тель-Авив, 7 ноября. Израильские власти выступают против плана Вашингтона по возобновлению работы консульского отдела для палестинцев в Иерусалиме. Они предлагают открыть эту дипломатическую миссию на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид выступили единым фронтом, предложив альтернативу.

«В Иерусалиме нет места американскому консульству, которое обслуживает палестинцев. Об этом сообщили Вашингтону и я, и министр иностранных дел. Надеюсь, наша позиция будет принята. Иерусалим — столица только Израиля», — заявил глава израильского кабмина.

Лапид поддержал Беннета и добавил, что «если американцы хотят открыть консульство в Рамалле», то проблемы нет.

«Мы выражаем принципиальную позицию против открытия консульства в Иерусалиме. Здесь уже есть американское посольство», — пояснил министр иностранных дел Израиля.

Трудности перевода

Американское дипломатическое представительство, обслуживавшее проживающих на Западном берегу Иордана, в Восточном Иерусалиме и в Газе палестинцев, работало 175 лет. Оно было закрыто в 2018 году по решению Дональда Трампа. Таким образом тогдашний президент США пытался принудить палестинские власти к прямому диалогу с израильтянами.

U.S. announces closure of Palestinian diplomatic mission over ‘refusal to engage with peace efforts’ #Palestine @PalestineUSA https://t.co/CezvSnXAmC — Gabriel Helou (@GabrielHelou) September 10, 2018

Теперь Вашингтон ведет переговоры с Тель-Авивом по поводу возобновления работы дипломатического отделения в Иерусалиме, которые продолжаются уже в течение длительного времени. Президент Штатов Джо Байден пообещал вновь открыть консульство, но этот вопрос стал камнем преткновения между Израилем и США, а также некоторыми членами американского конгресса.

Против повторного открытия дипломатического представительства в Иерусалиме для палестинцев выступили около 200 сенаторов от Республиканской партии. Они поставили свои подписи под письмом конгрессмена Ли Зельдина.

«Мы призываем вас уважать сопротивление нашего близкого союзника, Израиля», — говорится в обращении в адрес президента США.

Позиция Израиля

Реакция сенаторов последовала за заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена, который объявил о намерениях Вашингтона открыть консульство для палестинцев в Иерусалиме. Решение Белого дома возмутило власти еврейского государства.

«Мы думаем, что это плохая идея. Иерусалим — суверенная столица Израиля, и только Израиля», — сказал глава израильского МИД.

Яир Лапид пояснил, что ему известна позиция байденовской администрации, которая иначе смотрит на происходящее, но выразил уверенность, что Белый дом прислушается к Тель-Авиву. В свою очередь, известный своими правыми националистическими взглядами Нафтали Беннет, который выступает против палестинской государственности, тогда пояснил, что возобновление работы консульства для палестинцев может нарушить работу его кабинета министров.

«У нас интересная и вместе с тем хрупкая структура правительства, и это может дестабилизировать нашу работу. Я не думаю, что американская администрация хочет, чтобы это произошло», — намекнул он.

Неустойчивость правящей в еврейском государстве коалиции была отмечена и в ходе телефонных переговоров между главой МИД Израиля и американским госсекретарем. Лапид попросил Блинкена отложить вопрос открытия иерусалимского консульства для палестинцев до окончательного принятия Израилем бюджета.

Lack of coordination between Israeli PM Bennett and FM Lapid on US reopening of East Jerusalem consulate was cause of tension between US and Israel, report sayshttps://t.co/OWmUWwyu6Z — DAILY SABAH (@DailySabah) October 17, 2021

Газета Israel Hayom процитировала анонимный источник в правительстве, который рассказал подробности этих переговоров. По его словам, глава американской дипломатии согласился на предложение коллеги из Тель-Авива.

Однако в августе состоялся диалог советников израильского премьер-министра и официальных лиц США. И тут выяснилось, что позиция Тель-Авива не имеет никакого отношения к бюджету.

«В ходе этих переговоров два израильских должностных лица подчеркнули, что противодействие Беннета открытию палестинского консульства является вопросом принципа и не связано с политическим сроком. Беннет продолжит выступать против этого шага после принятия бюджета», — пояснил источник.

По прошествии некоторого времени после беседы, 14 октября, Энтони Блинкен повторно объявил о намерении открыть дипломатическое представительство для палестинцев в Иерусалиме.

Берег правый

Палестино-израильская проблема спровоцировала разногласия между Вашингтоном и Тель-Авивом. Действующий американский лидер знает о ней не понаслышке: будучи вице-президентом во времена правления Барака Обамы, Джо Байден отправился в Израиль с «миссией доброй воли».

Задачей его визита было снизить напряжение в регионе и повлиять на израильские власти, склонив их сделать первый шаг к урегулированию конфликта как более сильной стороне. Однако эта поездка обернулась провалом его дипломатии и стала причиной охлаждения отношений между американцами и израильтянами.

Dec 22 2016-Flynn calls Kislyak and asks if Russia would delay or defeat a UN Security Council resolution vote to condemn Israel’s building of settlements in the West Bank. Obama admin agreed to allow resolution to come up for a vote angering Netanyahu. The UN resolution passed pic.twitter.com/Vyjn8Onsc0 — Nick Weil ???? (@nick_weil) August 26, 2018

Проблема усугубляется экспансионистской политикой еврейского государства: Израиль активно застраивает территории Палестины, к числу которых относятся Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан. Сейчас эти земли, согласно официальной позиции Организации Объединенных Наций (ООН), признаны оккупированными.

Резолюция 242 Совета Безопасности ООН от 1967 года предписывает Израилю вывод войск с занятых им в ходе Шестидневной войны территорий. Тель-Авив отказывается подчиниться, и нынешний глава израильского кабмина издал распоряжение о постройке 3 200 новых жилых домов на Западном берегу.

Яблоко раздора

В пику республиканцам, которые написали письмо в поддержку позиции Тель-Авива по вопросу открытия консульства для палестинцев в Иерусалиме, демократы выступают за вариант решения палестино-израильского конфликта путем уступок со стороны еврейского государства.

Но в любом случае вопрос открытия дипломатической миссии в Иерусалиме пока находится на стадии переговоров. Как заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов Брайана Маккеона, без разрешения израильтян Вашингтон не может принять подобное решение.