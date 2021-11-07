Средняя зарплата программистов в России составляет 105 тысяч рублей

Москва, 7 ноября. Наиболее востребованной профессией в России в ближайшие годы останется программирование и прочие специальности в IT-сфере. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

По данным эксперта, средняя заработная плата программиста в 2021 году составила 105 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода оказались разработчики игр с зарплатой примерно 104 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров бизнес и управление в IT. Средний размер оплаты труда таких специалистов находится в районе 96 тысяч рублей.

Святицкая обратила внимание, что указываются средние зарплаты по России. В крупных городах, особенно в Москве, подобные специальности оплачиваются намного выше.

В сентябре заработные платы трудящихся в IT-индустрии возросли на 20-30%. Если тенденция продолжится, то по итогам 2021 года будет зафиксировано сенсационное подорожание труда IT-специалистов.