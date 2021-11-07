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Эксперт Ильина назвала способы развития заброшенных промзон в России
Экономика
Эксперт Ильина назвала способы развития заброшенных промзон в России
прес-служба ВООПИиК

Москва, 7 ноября. Промышленные зоны в среднем занимают до 30% территорий российских городов. Об этом рассказала директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина, пишет «Российская газета».

Согласно современным меркам, промышленность может занимать не больше 5-6% городской территории. На сегодняшний день промзоны в основном реорганизуются в жилые кварталы.

Прежде всего это происходит в городах с растущим населением и высоким спросом на жилье. Там, где этого не наблюдается, много говорят о необходимости переделки промзон, но пока процесс идет очень медленно, отметила эксперт.

Также перспективным вариантом является реновация заброшенных участков по механизму brownfield, когда повторно используются уже имеющиеся территории, здания или промышленные объекты, добавил председатель Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

Заброшенные участки возле промзоны Москвы будут отдавать под застройку. Об этом ранее заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

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промышленность инфраструктура промзоны
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