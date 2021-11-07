Жителям России перечислили риски покупки жилья за наличные

Москва, 7 ноября. Покупка недвижимости за наличные несет в себе определенные риски, в том числе в случае смерти продавца, объяснила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Сделки с прямой передачей денежных средств чаще всего осуществляются с недорогим жильем, либо при условии, что безналичная оплата в принципе невозможна, отметила эксперт в беседе с РИА Недвижимость. Главный риск такой формы сделок — смерть продавца, поскольку, чтобы вернуть деньги, придется обращаться в суд.

«Если это произойдет, то имущество попадет в наследственную массу, и в соответствии с законодательством им можно будет распоряжаться только через полгода, а это чревато судебными спорами по возвращению денег либо получению имущества. Чтобы избежать такого риска, можно заключить так называемый законченный договор — деньги в обмен на имущество», — подчеркнула Дымова.

Московский риелтор Наталья Перескокова ранее заявила, что россияне могут купить жилье в ипотеку без первоначального взноса, однако такой кредит будет стоит в два раза дороже. Если вопрос о покупке недвижимости должен решиться в кратчайшие сроки, такая схема подойдет.