Экс-участница группы «Время и Стекло» Дорофеева попала в больницу

Каир, 7 ноября. Популярная в России исполнительница Надя Дорофеева была экстренно госпитализирована. Из-за внезапного ухудшения состояния артистке пришлось отменить концерт в Египте.

Бывшая участница группы «Время и Стекло» попала в клинику 6 ноября. Информация об этом появилась в Stories ее Instagram-аккаунта. Подробности состояния звезды разглашать не стали. Известно, что Дорофеева находится под наблюдением медиков, которые проводят обследование ее организма.

«В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы Dorofeeva концерт, запланированный на сегодня, к сожалению, не состоится», — отмечается в сообщении.

Pr Scr instagram.com / @nadyadorofeeva

Сольную карьеру украинская исполнительница начала весной прошлого года после того, как объявила о своем уходе из поп-группы «Время и Стекло». В Египте должно было состояться одно из ее шоу в рамках гастрольного тура.

Ранее стали известны подробности госпитализации известного модельера Вячеслава Зайцева. 83-летний кутюрье попал в одну из московских клиник из-за ухудшения состояния. Его сын Егор Зайцев признался, что у родственников нет доступа в палату творца.