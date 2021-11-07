Эксперт по отношениям Хагберг объяснила увлеченность женщин в возрасте молодыми мужчинами

Стокгольм, 7 ноября. Ключевые преимущества союза более молодого мужчины и зрелой женщины перечислила эксперт по отношениям из Швеции Марие Хагберг.

Специалист отметила, что подобная тенденция совершенно очевидна. По словам Хагберг, на сегодняшний день у западных женщин сильные позиции в обществе, и они могут сами выбирать, с кем им жить.

«Сексуальность женщины часто сильнее всего расцветает именно к сорока годам, когда мужская уже начинает идти на спад. Так что, если вы встречаетесь с более молодым мужчиной, это чудесным образом может сказываться на совместной жизни», — объяснила эксперт в беседе с изданием Expressen.

Кроме того, именно молодые мужчины обычно искренне интересуются женщиной. А вот представители сильного пола постарше часто эгоистичны, заключила Хагберг.

Ученые из Университета Ланкастера ранее выяснили, что мужчины переносят расставание тяжелее женщин. Чтобы это установить, эксперты проанализировали сообщения более 184 тыс. человек, которые писали о своих проблемах в отношениях.