Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 14:13
14:13
Общество
Дерматолог Яэль Адлер назвала покраснения кожи и зуд предвестниками рака
14:13
Армия
Шойгу назвал заход кораблей ВМС США в Черное море проверкой России
14:09
Шоу-бизнес
Панайотов не сдержал слез во время исполнения песни Началовой с ее дочерью
14:05
Общество
Рентгенолог Паршин предрек переход от флюорографии к более точной компьютерной томографии
14:04
Общество
Власти Самарской области заявили, что нерабочие дни снизили рост заболеваемости COVID-19
14:02
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о драке между жильцами дома и рабочими в Балашихе
13:59
Экономика
Вторичная недвижимость становится для россиян привлекательнее новостроек
13:59
Армия
Вице-премьер Борисов: за 10 лет российская армия получила весь спектр беспилотников
13:54
Общество
Фотоловушка засняла прогулку медведицы с детенышами под дождем в Нижне-Свирском заповеднике
13:52
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут к королеве на время ее восстановления
Все новости

Звезда сериала «Сатисфакция» Ксенофонтова выиграла суд у бывшего мужа-юриста

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 13:26
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сатисфакция» Ксенофонтова выиграла суд у бывшего мужа-юриста
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 7 ноября. Известная актриса Елена Ксенофонтова в очередной раз выиграла суд у своего бывшего мужа, с которым жила в фактическом браке. Мужчина не явился на заседание после того, как сам же обратился с жалобой.

Ксенофонтова и адвокат Александр Рыжих начали судиться из-за опеки над общей дочерью Софией в 2016 году. Суд встал на сторону артистки, однако это не устроило ее бывшего избранника. Мужчина попытался снизить размер алиментов, которые и так выплачивает весьма неохотно. В одном из интервью звезда сериала «Сатисфакция» призналась, что задолженность Рыжих по выплатам составляет почти 1 миллион рублей.

Один из последних исков, который адвокат подал на свою жену, не сразу приняли в суде. После множества правок и предварительной беседы началось первое слушание, на котором истец и его представитель так и не появились. Последнее прошло в конце октября.

«Суд оставил иск без рассмотрения. Истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу», — сообщили в пресс-службе Головинского суда представителю издания StarHit.

Несмотря на поведение юриста, Ксенофонтова никак не препятствует его общению с Софией. Она признает, что для ребенка важно поддерживать связь с обоими родителями.

Ранее в интервью для YouTube-шоу «Честный развод» актриса смогла подобрать слова благодарности в адрес супруга-тирана. Больше всего она благодарна Рыжих за возможность остаться без него и воспитывать дочь в спокойствии.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда сериала «Сатисфакция» Ксенофонтова выиграла суд у бывшего мужа-юриста
суд актриса ксенофонтова
Комментировать