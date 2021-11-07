Звезда сериала «Сатисфакция» Ксенофонтова выиграла суд у бывшего мужа-юриста

Москва, 7 ноября. Известная актриса Елена Ксенофонтова в очередной раз выиграла суд у своего бывшего мужа, с которым жила в фактическом браке. Мужчина не явился на заседание после того, как сам же обратился с жалобой.

Ксенофонтова и адвокат Александр Рыжих начали судиться из-за опеки над общей дочерью Софией в 2016 году. Суд встал на сторону артистки, однако это не устроило ее бывшего избранника. Мужчина попытался снизить размер алиментов, которые и так выплачивает весьма неохотно. В одном из интервью звезда сериала «Сатисфакция» призналась, что задолженность Рыжих по выплатам составляет почти 1 миллион рублей.

Один из последних исков, который адвокат подал на свою жену, не сразу приняли в суде. После множества правок и предварительной беседы началось первое слушание, на котором истец и его представитель так и не появились. Последнее прошло в конце октября.