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«На минуточку» с Александром Малькевичем. «Их» соцсети нас бьют — мы утираемся?
Видео

Журналист Александр Малькевич уверен, что развитие отечественных социальных сетей сегодня просто необходимо.

Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя за то, что там было много ответов на комментарии читателей. Правительство Севастополя снова создает новый аккаунт и продолжает находиться на этой площадке. То есть там, где у нас нет никаких прав, где с нами могут сделать все, что угодно, мы продолжаем с упорством двигать и раскручивать их социальные сети.

Нам нужно быть на отечественных площадках, туда уводить за собой читателей. Сегодня мы прекрасно видим, что социальные сети за нас определяют, что читать, что смотреть, на кого подписываться. О нас вытирают ноги, но мы продолжаем находиться на этих площадках. Давно нужно развивать свое, которое у нас есть.

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Все новости / Видео / «На минуточку» с Александром Малькевичем. «Их» соцсети нас бьют — мы утираемся?
соцсети малькевич на минуточку
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