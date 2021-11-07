Илон Маск предложил пользователям Twitter решить судьбу 10% акций компании Tesla

Вашингтон, 7 ноября. Американский миллиардер Илон Маск поинтересовался у пользователей Twitter, стоит ли ему продавать свои 10% акций компании Tesla. Основатель корпорации заверил, что поддержит любое решение.

Таким образом, Маск выступает против «налога на миллиардеров» в США, пишет агентство Reuters. Данное нововведение обяжет платить налог не только с прямого дохода, но и с «нереализованного прироста капитала».

«Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции», — пояснил бизнесмен в комментарии к опросу.

Компания Tesla ранее увеличила цены на свои самые дорогие модели электрокаров. Например, Model S будет доступен для покупателей за 94,9 тысячи долларов, а внедорожник Model X обойдется в 104,9 тысячи долларов.