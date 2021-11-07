Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 14:13
14:13
Общество
Дерматолог Яэль Адлер назвала покраснения кожи и зуд предвестниками рака
14:13
Армия
Шойгу назвал заход кораблей ВМС США в Черное море проверкой России
14:09
Шоу-бизнес
Панайотов не сдержал слез во время исполнения песни Началовой с ее дочерью
14:05
Общество
Рентгенолог Паршин предрек переход от флюорографии к более точной компьютерной томографии
14:04
Общество
Власти Самарской области заявили, что нерабочие дни снизили рост заболеваемости COVID-19
14:02
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о драке между жильцами дома и рабочими в Балашихе
13:59
Экономика
Вторичная недвижимость становится для россиян привлекательнее новостроек
13:59
Армия
Вице-премьер Борисов: за 10 лет российская армия получила весь спектр беспилотников
13:54
Общество
Фотоловушка засняла прогулку медведицы с детенышами под дождем в Нижне-Свирском заповеднике
13:52
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут к королеве на время ее восстановления
Все новости

Илон Маск предложил пользователям Twitter решить судьбу 10% акций компании Tesla
Экономика
Илон Маск предложил пользователям Twitter решить судьбу 10% акций компании Tesla
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Вашингтон, 7 ноября. Американский миллиардер Илон Маск поинтересовался у пользователей Twitter, стоит ли ему продавать свои 10% акций компании Tesla. Основатель корпорации заверил, что поддержит любое решение.

Таким образом, Маск выступает против «налога на миллиардеров» в США, пишет агентство Reuters. Данное нововведение обяжет платить налог не только с прямого дохода, но и с «нереализованного прироста капитала».

«Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции», — пояснил бизнесмен в комментарии к опросу.

Компания Tesla ранее увеличила цены на свои самые дорогие модели электрокаров. Например, Model S будет доступен для покупателей за 94,9 тысячи долларов, а внедорожник Model X обойдется в 104,9 тысячи долларов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Илон Маск предложил пользователям Twitter решить судьбу 10% акций компании Tesla
Илон Маск опрос акции tesla
Комментировать