«Камень в огород»: кто и зачем вводит на Украине новый земельный налог

Украинская Верховная рада приняла к рассмотрению законопроект, предусматривающий введение дополнительного налога на земельные участки для физических лиц. По мнению авторов идеи, жесткий финансовый контроль над доходами владельцев территорий сельскохозяйственного назначения станет приносить в обнищавшую казну страны десятки миллионов долларов ежегодно. Независимые аналитики подвергли упомянутую идею критике, заявив, что в случае ее реализации Украину ждут «крестьянские бунты» и «овощные майданы». Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

В окончательной редакции так называемый «ресурсный» документ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» был зарегистрирован в Верховной раде под порядковым номером 5600 еще в сентябре нынешнего года. Один из его инициаторов — действующий украинский премьер-министр Денис Шмыгаль — тогда предположил, что увеличение ставок по налогам и акцизам, включая земельные сборы, приведет к «эффективному наполнению бюджета». Это намерение поддержали соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко — члены фракции «Европейская солидарность» в Раде высказались за реализацию основных положений документа 5600.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Указанные очередные положения обязывают жителей сельской местности выплачивать государству определенную сумму даже за наличие в хозяйстве 50 соток земли (ранее законопроект предполагал налогообложение лишь тех собственников, на балансе которых находятся более двух гектаров). Дальше — больше. Специальным налогом предполагается обложить горожан, имеющих в своем распоряжении дачные участки. Согласно официальной информации, сумма таких выплат будет ежегодно составлять 5% от общей нормативной денежной стоимости любого из вышеперечисленных участков.

«Иными словами, теперь за землю на Украине будут платить практически все граждане, — сказал Федеральному агентству новостей киевский юрист Виктор Барчук. — Новые положения выгодны в первую очередь Правительству Украины для того, чтобы в конце года отрапортовать о пополнении бюджета. Кроме того, такое положение вещей явно на руку сторонникам Порошенко: они поддержат любую инициативу, которая впоследствии окончательно дискредитирует политику действующей власти. Ни для кого не секрет, что сегодня в абсолютном большинстве украинских сел крестьяне имеют не только приусадебные участки, но и земли на бывших колхозных и совхозных полях, не привязанных к отдельно взятому территориальному сообществу. А многие относительно небогатые дачные кооперативы не намерены платить государству львиную долю своей прибыли за «лишние» наделы. Совершенно очевидно, что в обозримом будущем акции недовольства предстоящим принятием документа [номер] 5600 станут на Украине массовым явлением».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Уже становятся. По некоторым данным, в ряде украинских регионов местные власти решили провести некий «пилотный проект» новых налоговых правил, что вызвало волну протеста местного населения. Жителю одного из сел в Черкасской области Владиславу Г. пришел платежный документ, в котором крестьянину было «настоятельно рекомендовано» заплатить до конца нынешнего года налог на его один гектар земли 1655 гривен (4,6 тысячи рублей).

«У меня нет таких «дополнительных» денег, — парировал Владислав. — Тем более, если я один раз им (властям. — Прим. ФАН) заплачу, мне придется платить всю оставшуюся жизнь. Ни я, ни мои соседи не намерены отдавать последние гроши на поддержку бюджета страны, которая нас ни во что не ставит!»

Один из соседей Владислава Г. настроен более решительно.

«В райисполкоме мне объяснили, что уже скоро придут какие-то люди из комиссии, которые учтут каждый камень в моем огороде. Так вот, я лучше насобираю эти булыжники и вывалю их перед зданием Верховной рады в Киеве — это и будет им (властям. — Прим. ФАН) адекватной платой», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Подобные настроения активно поддерживаются и в украинском сегменте Всемирной паутины. В частности, на одном из популярных украинских форумов некий пользователь призвал соотечественников выйти на центральные улицы Киева и забросать правительственные здания овощами.

«В этом году мы из-за неблагоприятных погодных условий потеряли значительную часть урожая. В новом году из-за новых поборов мы можем вообще остаться без посевов. Давайте устроим чиновникам «овощной майдан!» — гласит пост в одной из соцсетей.

Впоследствии этот пост из интернета был удален.

Как бы там ни было, к вопросу о дополнительном «земельном налоге» депутаты Рады планируют вернуться в течение ближайших нескольких недель.

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