Экс-советница Белого дома Хилл предрекла переизбрание Трампа в 2024 году

Вашингтон, 7 ноября. Поражение демократов на выборах в Вирджинии повышает шансы Дональда Трампа снова стать президентом США в 2024 году, считает экс-советник Белого дома по России Фиона Хилл.

Как отметила политик, победа республиканцев является признаком того, что США «готовы снова принять Дональда Трампа», что, в свою очередь, может привести к «смерти американской демократии».

«Случившееся в Вирджинии говорит о том, что у людей очень сжатые, очень ограниченные и очень короткие политические временные рамки. Они хотят мгновенных результатов», — пояснила она в интервью изданию The Daily Telegraph.

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По мнению Хилл, провалы президента США Джо Байдена могут обернуться тем, что к власти вновь придет республиканец Трамп, а это говорит об очередном расколе общества. Если Байден не сможет выполнить свои обязательства, то Трамп, вероятно, вернется на пост, говорит она.

Если же экс-президент победит в Коллегии выборщиков в 2024 году, но не выиграет на всенародном голосовании, то это станет «взрывным моментом» для США. В обществе поднимутся волнения из-за неоднозначных результатов выборов, заключила Хилл.

Ранее обозреватель Стив Хилтон заявил, что старческое слабоумие, от которого страдает президент США Джо Байден, вызывает серьезные опасения. Из-за своих провалов в памяти Байден настолько непопулярен, что способствует увеличению шансов Трампа на переизбрание, считает он.