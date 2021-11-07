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Убыток аэропорта Берлин-Бранденбург может достичь 350 млн долларов в 2021 году
Экономика
Убыток аэропорта Берлин-Бранденбург может достичь 350 млн долларов в 2021 году
wikipedia.org  /  Yu Ming/CC BY-SA 3.0

Берлин, 7 ноября. Консолидированный убыток аэропорта Берлин-Бранденбург в 2021 году составит 350 млн евро. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на отчет компании-оператора берлинской воздушной гавани, подготовленного для Министерства транспорта ФРГ.

Спустя год после запуска в эксплуатацию столичный аэропорт BER находится в минусе. Тем не менее его предполагаемый убыток в 2021 году оказался примерно на 50 млн евро ниже прежнего прогноза. В основном этому поспособствовало частичное восстановление пассажиропотока после пандемии.

Также отмечается, что сейчас BER обременен крупными долгами в связи с долгим периодом строительства и реконструкции. Компания-оператор требует частичного списания долга со стороны федеральных земель Берлин и Бранденбург, а также правительства ФРГ, являющегося собственником аэропорта.

В соответствии с этим к 2026 году потребуется около 2,4 млрд долларов. Так компания вновь сможет привлечь деньги на самом рынке капитала в 2026 году. Иначе это станет возможно только в 2030-х годах, говорится в отчете.

Стоимость авиаперелетов в России снизилась в октябре. Об этом сообщили эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

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германия аэропорт убыток берлин-бранденбург
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