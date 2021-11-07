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Семин высказался о жалобе «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»
Спорт
Семин высказался о жалобе «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 7 ноября. Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин сравнил судейскую ошибку в матче Лиги Европы между «железнодорожниками» и турецким «Галатасараем» с похожим эпизодом, случившимся со столичным клубом 20 лет назад.  

Российский специалист обратил внимание, что инцидент в матче — техническая ошибка судьи. По его словам, в данном случае необходимо следовать регламенту.

«Тогда не удалили Руслана Пименова, когда он получил вторую карточку, и мы произвели быструю замену — в этом вся разница [с этим случаем], но ситуация похожая. Это техническая ошибка судьи. Что написано в регламенте в таких случаях, то и будет», — сказал Семин в интервью ТАСС.

В 2001 году из-за ошибки арбитра был переигран ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «Тиролем» (1:0). Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворил протест швейцарцев после того, как нидерландский судья Мариус ван дер Энде показал «горчичник» футболисту «Локомотива» Владимиру Маминову, несмотря на то, что сфолил на самом деле уже имевший предупреждение Руслан Пименов.

В четверг «Галатасарай» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче четвертого тура группой стадии Лиги Европы. Турецкий клуб обратился в УЕФА с требованием присудить москвичам техническое поражение или переиграть встречу. В одном из эпизодов после большого перерыва защитнику Дмитрию Живоглядову была показана желтая карточка, после чего на поле началась небольшая потасовка, по итогам которой арбитр Сандро Шерер вынес предупреждения Дмитрию Баринову и игроку «Галатасарая» Мбайе Дианю и снова показал карточку Живоглядову. Однако в протоколе на сайте УЕФА у него зафиксировано одно предупреждение.

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локомотив лига европы семин галатасарай
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