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Sohu: жесткий ответный удар заставит ВМС США пожалеть о вторжении в российские воды
Армия
Sohu: жесткий ответный удар заставит ВМС США пожалеть о вторжении в российские воды
Федеральное агентство новостей

Пекин, 7 ноября. Американские военные не брезгуют самыми провокационными выходками в противостоянии с Россией. Однажды это может обернуться сокращением численности ВМС США, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на активность в Черном море американских боевых кораблей, среди которых ракетный эсминец USS Porter. Авторы полагают, что ситуация может привести к новому витку эскалации напряженности.

«Соединенные Штаты любят направлять свои военные корабли к берегам противника, провоцируя напряженность в регионе», — говорится в статье.

В Sohu не исключают, что американский ракетоносец может совершить попытку вторжения в территориальные воды РФ. Этот трюк закончится для ВМС США весьма плачевно. Эксперты отвели экипажу эсминца всего несколько минут на выживание. После этого жесткий ответный удар заставит командование американского флота пожалеть об этой авантюре.

Sohu: жесткий ответный удар заставит ВМС США пожалеть о вторжении в российские воды
navy.mil / Минобороны США

«Если американский корабль начнет демонстрировать агрессивность, у него будет всего несколько минут на то, чтобы выжить. Об этом неоднократно предупреждали в России и эти слова не похожи на панику. У российских военных действительно есть все необходимые средства для противодействия ВМС США», — заключили в Sohu.

Ранее аналитики Sohu также обратили внимание на самый загадочный корабль ВМФ РФ, который военные называют «штабом звездных войн». Эксперты заметили, что маневры этого судна давно не дают покоя НАТО.

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