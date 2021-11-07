Lada Vesta третий месяц подряд сохраняет лидерство на российском рынке

Москва, 7 ноября. Бессменным лидером российского автомобильного рынка на протяжении последних трех месяцев оставалась Lada Vesta, сообщают аналитики «Автостата» по результатам анализа реализации модели в октябре.

В период с января по сентябрь текущего года самыми востребованными среди россиян стали модели Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. В прошлом месяце российские дилеры продали 10,2 тысячи экземпляров Vesta, 7,2 тысячи Granta и 6,9 тысячи Rio.

Самыми популярными среди моделей Hyundai традиционно стали Solaris и Creta. Их раскупили тиражом 5,3 тысячи и 5,08 тысячи иномарок соответственно. Volkswagen Polo и Skoda Rapid реализуют в аналогичных объемах. На фоне мирового дефицита электронных компонентов спрос на новые автомобили только усиливается.

Россиян ранее предупредили о грядущем росте цен на весь модельный ряд АвтоВАЗа. Стоимость поднимется от 30 до 50 тысяч рублей, отметил директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Данные меры, по его словам, являются вынужденными и обусловлены текущими рыночными условиями.