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Общественница Гридчина назвала нацистским предложенный Аваковым план «реинтеграции» Крыма
Политика
Общественница Гридчина назвала нацистским предложенный Аваковым план «реинтеграции» Крыма
instagram.com  /  @gridchina_a

Симферополь, 7 ноября. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина раскритиковала план «реинтеграции» полуострова, предложенный экс-министром Украины Арсеном Аваковым.

Ранее Аваков призвал Киев принять «закон о коллаборантах», предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией. Как считает бывший глава МВД, Украина должна сделать все, чтобы жители Крыма и Донбасса захотели «вернуться» в состав страны. Гридчина считает этот план нацистским.

«Арсен Аваков — это гауптштурмфюрер современности. Именно он является крестным отцом украинских нацбатальонов и продолжает идеологическую линию своих учителей из гитлеровской Германии и больших друзей из США, где в прошлом веке существовало много идей по сегрегации населения, по разделению людей на группы правильные — неправильные», — цитирует общественницу РИА Новости.

Гридчина добавила, что Крым будет российским, и страна никогда не бросит всех русских, проживающих за пределами РФ.

Как заявил Аваков, Украина должна иметь наработанный сценарий «возвращения» Крыма и Донбасса. В этом вопросе нужно оставить дипломатический путь дипломатам, уверен бывший министр.

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крым аваков гридчина
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