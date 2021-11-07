СМИ: Пограничники США тайно отправили 70 самолетов с мигрантами во Флориду

Таллахасси, 7 ноября. Власти США тайно переправили 70 самолетов с мигрантами во Флориду. Об этом заявил бывший прокурор и министр общественной безопасности штата Ларри Киф. Его слова приводит газета New York Post.

Border officials secretly sent 70 planes of migrants to Florida: DeSantis office https://t.co/1qa9bmjMPs pic.twitter.com/yKIyb0NLa8 — New York Post (@nypost) November 7, 2021

Киф рассказал, что переправка началась летом и продолжалась до сентября, каждый самолет в среднем привозил по 36 человек.

«Более 70 чартерных рейсов, следующих с юго-западной границы, приземлились в международном аэропорту Джексонвилла», — отметил министр общественной безопасности.

Чиновник также рассказал, что администрация Байдена отказалась сообщить офису губернатора Флориды Рона Десантиса о том, кто организовывает полеты и другую информацию. Власти штата также не знают, почему был выбран именно аэропорт в Джексонвилле и, по словам Кифа, им приходится «шпионить» за действиями федерального правительства.

«Мы находимся в печальной ситуации, пытаясь провести расследование. Кто содействует этим поездкам? Как они сюда попадают? Кто оказывает поддержку? Кто спонсоры?», — заключил он.

19 октября в американских СМИ впервые появилась информация о том, что администрация Джо Байдена тайно доставляет несовершеннолетних мигрантов в пригород Нью-Йорка. Фотографии с беженцами в аэропорту округа Вестчестер опубликовало издание New York Post.