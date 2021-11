СМИ: Пограничники США тайно отправили 70 самолетов с мигрантами во Флориду

Таллахасси, 7 ноября. Власти США тайно переправили 70 самолетов с мигрантами во Флориду. Об этом заявил бывший прокурор и министр общественной безопасности штата Ларри Киф. Его слова приводит газета New York Post.

Border officials secretly sent 70 planes of migrants to Florida: DeSantis office https://t.co/1qa9bmjMPs pic.twitter.com/yKIyb0NLa8