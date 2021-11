Массовой дракой закончился матч чемпионата Бразилии из-за картонных гробов

Бразилиа, 7 ноября. «Интернасьонал» дома в матче 30-го тура бразильской Серии А обыграл «Гремио» (1:0), а болельщики необычно отметили победу своей команды. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Ge Globo.

Фанаты клуба «Интернасьонал» по окончании встречи достали баннеры — картонные гробы с изображением «бессмертных трехцветных», намекая на вылет соперника во второй дивизион чемпионата Бразилии. Футболисты поддержали акцию, взяв у болельщиков несколько картонных гробов «Гремио» и бегая с ними по полю.

Jogadores do Inter ergueram caixões do Grêmio logo após vitória no Gre-Nal. A confusão se formou. pic.twitter.com/NN5eKPpaEO