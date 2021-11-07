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Массовой дракой закончился матч чемпионата Бразилии из-за картонных гробов
Спорт
Массовой дракой закончился матч чемпионата Бразилии из-за картонных гробов
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Бразилиа, 7 ноября. «Интернасьонал» дома в матче 30-го тура бразильской Серии А обыграл «Гремио» (1:0), а болельщики необычно отметили победу своей команды. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Ge Globo.

Фанаты клуба «Интернасьонал» по окончании встречи достали баннеры — картонные гробы с изображением «бессмертных трехцветных», намекая на вылет соперника во второй дивизион чемпионата Бразилии. Футболисты поддержали акцию, взяв у болельщиков несколько картонных гробов «Гремио» и бегая с ними по полю.

Соперникам шутка не понравилась, в результате началась массовая драка, останавливать которую пришлось сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее члены контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) наказали петербургский «Зенит» из-за несогласованного баннера и скандирования фанатами ненормативной лексики в игре с московским «Динамо».

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футбол гремио интернасьонал
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