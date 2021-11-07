Астролог Приходько рассказала, каким знакам зодиака повезет больше других в 2022 году

Санкт-Петербург, 7 ноября. Известный астролог Анастасия Приходько составила гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака. По словам специалиста, всем стоит уделить внимание благотворительности и бескорыстной помощи другим людям.

Наступающий 2022 год станет временем особых решений и глобальных событий для Овнов. Особая удача будет у тех, кто отвечает за других. Самой активной сферой жизни будет любовная, уточнила эксперт в комментарии изданию «Слово и Дело».

По ее словам, от Тельцов год потребует особой сосредоточенности и дипломатичности в вопросе финансов и партнерства. Главной жизненной вехой станет развитие карьеры, которая изменит всю судьбу. В 2022 году этому знаку зодиака ни в коем случае нельзя лениться.

Для Близнецов судьба приготовила несколько важных уроков, которые помогут им выйти на новый уровень. Год станет успешным, если верно монетизировать свои умения и таланты. Представителей знака ждут приятные крупные покупки и смена работы.

Раков в следующем году ждет небывалый прилив энергии. Период станет суетливым, главное не делать «из мухи слона», указала специалист. Для представителей этого знака год станет насыщенным переменами: у одиноких женщин появится мужчина, а у семейных — ребенок.

Львов астролог предупреждает о воинственности и беспокойности года Тигра. В этот период остро захочется любви и ласки. Несмотря на сложность, год приготовил множество ресурсов, за которые необходимо будет зацепиться. Девы станут одними из самых удачливых знаков зодиака. Тигр приготовил множество сюрпризов для тех, кто готов бороться и не сдаваться. Астролог советует не бояться уходить с наскучившей работы, переезжать в другую страну. Это самый благоприятный период для открытия бизнеса.

pixabay.com /

В следующем году Весам стоит остерегаться двуличных людей и манипуляторов. Ключевую роль в благоприятном будущем могут сыграть социальные и деловые связи. Скорпионов ждет непростой год, в который они смогут изменить себя до неузнаваемости. Астрологи предсказывают успешное развитие карьеры, если не начать «чудить и косячить».

Стрельцам специалист советует не начинать ничего нового, а направить свои силы на улучшение уже созданного. Год станет особенно удачным для самодостаточных женщин. Период сулит улучшение финансового состояния и повышения уровня жизни. Козерогам, так же как и их предшественникам, в 2022 году нужно лишь завершать дела, не открывая новых. Необходимо избегать импульсивных решений, даже в вопросе небольших покупок. Астрологи советуют посвящать больше времени семье и отношениям.

Те Водолеи, которые смогут за год довести хоть один проект до конца, смогут пожинать богатые плоды своей работы еще долгое время. Однако им нужно быть осторожными в период с 24 августа по конец декабря.

Приходько считает, что главными любимцами судьбы в 2022 году станут Рыбы. Весь год каждое их начинание будет сопровождаться успехом. Год Тигра дает им возможность совершать крупные сделки и осваивать новые профессии.

Ранее профессиональный астролог Элеонора Гинзбург специально для ФАН составила любовный гороскоп на ноябрь. Она рассказала, что ждет знаки зодиака в отношениях.