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Россиянка Елена предупредила о переполненных пляжах на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте
Общество
Россиянка Елена предупредила о переполненных пляжах на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Каир, 7 ноября. Туристка из России Елена провела отдых на курорте Шарм-эш-Шейхе в Египте. Россиянка перечислила главные недостатки пятизвездочного отеля, который выбрала для проживания.

Жительница России тщательно подходила к выбору отеля и решила отдать предпочтение пятизвездочной гостинице. По словам Елены, огромный отель состоял из восьми корпусов. При этом на территории гостиницы стояли палатки, в которых торговали «не очень честные» продавцы. Еще одним минусом пятизвездочного отеля был «крошечный» пляж.

«Желающих искупаться там очень много. Лежаки стоят практически друг на друге, да и свободных лежаков не найти», — пожаловалась российская туристка.

Еще одним недостатком она назвала плохую инфраструктуру для отдыхающих с детьми. На территории гостиницы было много лестниц, однако пандусы отсутствовали. При этом отдыхающей понравились дайвинг-центр при отеле и разнообразное питание. Отзыв россиянки появился на канале «Тонкости туризма» в «Яндекс.Дзен».

Как сообщалось ранее, авиакомпании Smartavia намерена запустить чартерные рейсы из России в Египет. Самолеты начнут летать с 9 ноября из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

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египет курорт шарм-эш-шейх
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