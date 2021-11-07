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Bloomberg: ЕС опасается роста цен на газ из-за неопределенности по поставкам «Газпрома»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 12:50
Экономика
Bloomberg: ЕС опасается роста цен на газ из-за неопределенности по поставкам «Газпрома»
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Европа испытает облегчение, если российский «Газпром» выполнит обещание и начнет экспорт газа после того, как заполнит свои запасы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на эксперта компании Vattenfall AS Франка ван Доорна.

Энергетический кризис, охвативший газовый рынок ЕС, сопровождался сильной волатильностью. На пике стоимость фьючерсов газа превышала 1900 долларов за тысячу кубометров. На торгах 5 ноября котировки приблизились к отметке в 900 долларов за тысячу «кубов». Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.

Многие промышленные предприятия сократили потребление газа после того, как цены на сырье начали резко расти. Ограниченные поставки из России, по мнению автора статьи, усугубляют ситуацию. В итоге Евросоюз вошел в осенне-зимний период с самыми низкими уровнями в подземных хранилищах. Конкуренция с рынком Азии за поставки сжиженного природного газа (СПГ) также влияет на конъюнктуру.

«Если в понедельник не начнет поступать дополнительный объем газа, Европа может столкнуться со значительным скачком цен», — отметил ван Доорн.

Европейский газотранспортный оператор Gascade ранее сообщил об остановке прокачки газа в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа», после чего начался реверс. Причина прекращения экспорта в «Газпроме» не уточняется. Информации о возобновлении поставок не поступало.

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Газпром цены на газ поставки газа в Европу энергокризис
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