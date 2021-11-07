53-летняя Ольга Кабо поразила поклонников роскошной фигурой в купальнике

Москва, 7 ноября. Российская актриса театра и кино Ольга Кабо не побоялась ограничений, действующих при заселении в отели Краснодарского края, и поехала в Геленджик, пишет Teleprogramma.pro. Актриса заселилась в пятизвездочный отель, оснащенный спа-комплексом. С подписчиками Ольга поделилась своим распорядком дня. Ее день начинается с крио-сауны, затем — душ Шарко, а потом — подводный и балийский массажи.

Всех удивила фотография Ольги Кабо со спины из спа-комплекса . 53-летняя звезда доказала, что у нее роскошная фигура и подтянутая пятая точка.

«Молодым на зависть»; «Красавица!»; «Чудесная красота! Ольга — королева!»; «Шикарнейший вид!» — прокомментировали снимок подписчики.

Не так давно распался казавшийся одним из самых крепких брак актрисы с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Год назад, в разгар пандемии, артистка решила подать на развод. Интересно, что инициатором расторжения брака стала именно Ольга. Это случилось 30 октября 2020 года, в день юбилея миллионера. Ему тогда исполнилось 60 лет.

Долгое время Кабо воздерживалась от комментариев по этому поводу, но все же недавно высказалась на эту животрепещущую тему.

По словам актрисы, пандемия, ставшая проверкой на прочность многих пар, в их случае совершенно не оказала никакого влияния.

«В моем случае пандемия ни при чем. Мы с Николаем расстались, потому что наши отношения исчерпали себя», — призналась Кабо.

Сыну, родившемуся в браке Кабо и Разгуляева, недавно исполнилось десять лет, он пошел в третий класс. Мальчик увлекается конным спортом, карате и хорошо рисует. Ольга делает все возможное, чтобы ребенок не переживал по поводу развода родителей.

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