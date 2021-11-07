Жители Томска высказались о продлении режима нерабочих дней

7 ноября в России — последний нерабочий день карантинного периода.

Сегодня жители России отдыхают последний день после введенного президентом РФ карантина. Нерабочими были объявлены дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением заработной платы для работающего населения. Однако регионам позволено расширять эти сроки, чем и воспользовались губернаторы некоторых областей. Так режим карантинного периода был продлен в Новгородской, Челябинской, Курской, Брянской, Смоленской и Томской областях. Жители последней рассказали, как город переживает период локдауна.

«У меня начальные классы. Скорее всего, их просто продлят на каникулы, а мы так и останемся работать дистанционно. Потому что на этой неделе мы сидели дома, дистанционно работали, сдавали отчетность и прочие документы, которые надо было закончить. И все», — поделилась мнением преподавательница Диана Киселева.

А вот томич Михаил оказался недоволен организацией нерабочих дней, он считает, что люди восприняли их, как обычные праздничные дни.

«Я бы сказал, что это, наверное, процентов на двадцать эффективно. В плане того, что какой-то аппарат управления государственного все-таки отдыхает, но основная часть населения, она гуляет. Посмотрим на автобусы, транспорт — он битком набитый. То есть люди все равно в обществе появляются», — считает Михаил.

Житель Томска Андрей Усовец считает, что закрыть надо было больше общественных мест, а людям выплатить компенсацию.

«Если действительно хотели бы ограничить контакты людей, тогда надо было больше именно нерабочими днями делать. То есть дать людям какие-то деньги. Они бы спокойно пересидели это дома. Закрыть торговые центры, а не так, как сейчас. Все восприняли как просто выходные дни», — высказал свою точку зрения Андрей.

Студенты города отнеслись к продлению локдауна спокойно, для них это лишний повод прогуляться и отдохнуть.

«У нас пар нет сейчас, потому что выходные, но мне нормально, гуляю», — рассказала студентка ТГУ Диана Ким.

После введенного локдауна в большинстве регионов России сохранится правило посещения общественных мест по QR-коду. Причем в Татарстане их будут требовать для проезда в общественном транспорте. В Саратовской области без «заветного квадратика» не пустят в торговые центры, гостиницы и базы отдыха, а на Камчатке — в самолеты внутренних авиалиний.