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Российские военные начали использовать препарат «КовиВак» для вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 12:37
Армия
Российские военные начали использовать препарат «КовиВак» для вакцинации от коронавируса
kovivak.ru  /  КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Санкт-Петербург, 7 ноября. Военные медики начали использовать препарат «КовиВак» в рамках вакцинации от коронавируса в рядах Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«КовиВак» применяется наряду со «Спутником V». Как отмечают в ЗВО, специалисты медицинской службы округа получили дополнительные партии каждого препарата.

«Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственные лечебные учреждения», — сказано в сообщении.

Также на период нерабочих дней были дополнительно развернуты палаты для размещения гражданских. Прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны работали в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года более 10 тысяч граждан с COVID-19 получили помощь в медучреждениях Минобороны России. Прежде всего, по данным ведомства, военные медики оказывали помощь пациентам старших возрастных групп по неотложным показаниям с тяжелыми формами течения болезни.

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