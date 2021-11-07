Россиян предупредили о продолжительном росте розничных цен на бензин

Москва, 7 ноября. Розничные цены на бензин в 2021 году будут только расти, прогнозирует руководитель проектов ИГ1 «Петромаркет» Анна Лишневецкая. Причина — отсутствие существенной прибыли в торговле топливом на АЗС.

Так, марка АИ-92 убыточна в рознице с конца января 2021 года, а марка АИ-95 — с начала июня. Нулевая маржинальность фиксируется у дизельного топлива. Однако даже при дальнейшем удорожании бензина она не будет превышать уровень инфляции, ограниченный Центробанком, передает слова эксперта «Российская газета».

Средняя чистая маржинальность реализации в рознице АИ-92 составила -1,6 рубля за литр, АИ-95 опустилась на 0,1 рубля за литр, а летних и межсезонных сортов дизельного топлива снизилась на 0,5 рубля за литр. Только в условиях стабильной прибыльности цены на АЗС могут перестать расти, добавила Лишневецкая.

Тем временем нефтяные фьючерсы демонстрируют рост. Текущие котировки на уровне 80 долларов за баррель являются объективными, заявил ранее вице-премьер России Александр Новак. В настоящий момент трудно сказать, какова вероятность роста до 100 долларов, однако дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от совокупности факторов.

О росте потребления природного газа в качестве моторного топлива в Петербурге ранее рассказал телеканал «Санкт-Петербург». Потребление ресурса увеличилось в 1,5 раза, отметили в пресс-службе Смольного.

1 Организация запрещена на территории РФ.