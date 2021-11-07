Россия и Белоруссия создадут совместный план интеграции

Москва, 7 ноября. Реализация договоренностей России и Белоруссии по интеграции требует тесного парламентского взаимодействия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя ГД, для интеграции необходима выработка законодательных инициатив и «дорожной карты» участия депутатов в этих процессах. Парламентариям обеих стран предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств, отметил Володин. При этом потребуются десятки законодательных решений, указал он.

«Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами», — написал спикер ведомства в Telegram-канале.

Володин отметил, что нужно укреплять контакты между профильными комитетами Госдумы и Национальным собранием Белоруссии, а также использовать онлайн-форматы взаимодействия.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что реализация интеграционных программ будет выгодна и Белоруссии, и России. Республика получит доступ к российскому рынку, который еще долго будет иметь решающее значение.