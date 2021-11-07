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Спикер Палаты представителей Ливии призвал срочно открыть аэропорт Тобрука
Весь мир
Спикер Палаты представителей Ливии призвал срочно открыть аэропорт Тобрука
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Тобрук, 7 ноября. Спикер Палаты представителей Агила Салех в связи с негативными гуманитарными, медицинскими и социальными условиями жизни ливийцев призвал срочно открыть местный аэропорт.

Глава парламента поговорил по телефону с мэром города Фараджем Буалхатбеем и предупредил, что при отсутствии изменений ситуация ухудшится. Кроме того, воздушная гавань Тобрука — одна из трех действующих в восточном регионе, которую закрыли по соображениям безопасности.

Председатель управляющего совета муниципалитета подтвердил заявление директора аэропорта, что официальные делегаты, которым предоставили право свободного перемещения, не смогут улететь, если рейсы не возобновят к следующей неделе.

Ранее группы ополченцев, связанные с заместителем министра внутренних дел по техническим вопросам Фараджем Акаим аль-Абдали, закрыли воздушную гавань, чтобы помешать восточным делегациям прилететь в Триполи и встретиться с премьером Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой.

Однако в июне столичный рейс ливийской авиакомпании Buraq Air приземлился в Тобруке, это ознаменовало возобновление полетов между востоком и западом страны после перерыва в несколько лет. Примечательно, что город является резиденцией избранной Палаты представителей.

Ранее ливийский парламент осудил Миссию ООН за попытки навязать политические, а не технические корректировки при подготовке к проведению президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

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ливия
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