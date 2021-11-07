«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: PLAZMA

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала группа PLAZMA.

Роман Черницын и Максим Постельный пришли на шоу «Давай поговорим», чтобы рассказать, как живет группа PLAZMA во времена пандемии и поделиться новостями об успехе на мировых радиостанциях. Это первое за долгие годы большое эксклюзивное интервью группы. Лето 2021 года стало для PLAZMA временем новых возможностей. Их песни из репертуара начала 2000-х и современные хиты снова зазвучали в мире. К примеру, во времена бешеной популярности группы в России их с удовольствием слушали фанаты в Бразилии, Франции и США. Роман Черницын и Максим Постельный подчеркивают, что ориентированы на российского слушателя, несмотря на то, что поют на английском языке. Тем удивительнее для них было оказаться в топах чартов мировых радиостанций. Их песни звучат сегодня на радио в Великобритании и Германии, Италии и Испании, Франции и Нидерландах, Канаде и США, Таиланде и Новой Зеландии, а также на Ямайке.

Новый виток мировой славы начался для PLAZMA 19 июля 2021 года с эфира на британской радиостанции AOR. В авторском шоу Алистера Уоделла прозвучала песня 2002 года «Listen to the wind». Аудитория Великобритании восприняла этот релиз благосклонно, и песню сразу подхватили 3TFM и Kalypso Gold Radio. Британские радиостанции решили продолжить знакомство с российской группой и уже в августе песня 2017 года «Indian summer» прозвучала на AOR и Kalypso Gold Radio.

В Италии творчество группы встретили 22 июля 2021 года в прямом эфире авторской программы Рафаэллы Пичирилло на Radio Piemonte Torino. Прозвучала песня 2002 года «An ordinary miracle». После этого релиза группа PLAZMA после голосования на радиостанции стала проектом дня.

Ну а песня 2021 года «Waterfall» начала свое восхождение сразу с TOP 50 музыкального чарта радиостанции Teerex Radio в Канаде. Ее первый эфир состоялся 31 июля, и группа оказалась сразу на 49 месте, тогда как 1 ноября композиция уже закрепилась на 26 позиции. Основатель радиостанции Майкл Кей Амил прокомментировал: «Это отличная песня! Напоминает Simple Plan и Duran Duran. Не знаю, что и подумать! Реакция настолько восхитительна! Это блестящая песня»!

Песня 2017 года «Tame your ghosts» попала в ротации радиостанций аккурат к Хэллоуину. Ее можно было услышать в Италии и Великобритании, Нидерландах и Канаде. Ну а в США радиостанция Liberty First Radio приняла решение после праздника включить этот трек в регулярную ротацию. К настоящему моменту музыка группы находится в радиоротациях трех континентов, более 60-ти интернациональных радиостанций.

Если говорить о том, как группа прошла пандемию, то музыканты признаются, что не обошлось без депрессии и переноса на неопределенный срок ранее предоплаченных концертов. Роман Черницын отмечает, что с началом пандемии он начал смотреть на ценники, когда покупает тот или иной товар, чего раньше не наблюдалось.

Первый этап творчества группы с названием «Slow motion», который стартовал в 1990 году, был лишь прелюдией к глобальной славе проекта PLAZMA, которая началась 10 января 2000 года после эфира на радиостанции «Европа плюс». Этот этап группа прошла с Дмитрием Маликовым в качестве продюсера.

В 2005 году ребята ушли в свободное плавание и даже пытались попасть на Евровидение в Москве в качестве участников от России, но в итоге представляла страну на конкурсе украинская исполнительница Анастасия Приходько. По поводу отбора на этот конкурс у Романа Черницына и Максима Постельного остались только негативные воспоминания, они считают отбор несправедливым, где изначально понятно, кто будет представлять Россию.

Вспомнили музыканты и о своем походе на шоу к Андрею Малахову. В целом, то, что происходит на современных телешоу, они считают грязью.

В финале шоу Роман Черницын рассказал о своем сыне Артеме и о том, какие он делает успехи в музыкальном направлении. И если несколько лет назад дуэтное выступление его сына с Ириной Дубцовой (экс-супругой Черницына) еще было только наброском к нынешнему творчеству, то в будущем Роман не исключает возможности записывать что-то вместе с сыном, несмотря на то, что он предпочитает другой стиль в музыке.