Sohu: страны НАТО пытаются разгадать секрет странных маневров «Маршала Крылова» ВМФ РФ

Пекин, 7 ноября. Военно-морской флот России сегодня располагает множеством впечатляющих кораблей, но «Маршал Крылов» справедливо считается самым загадочным, пишет Sohu.

Корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» был спущен на воду еще в 1987 году. Сегодня он считается уникальным судном, которое небезосновательно привлекает внимание военного сообщества, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

«В составе ВМФ РФ служит один из самых странных в мире военных кораблей, на палубе которого находится гигантский шар», — говорится в статье.

Среди российских военных «Маршал Крылов» известен как «штаб звездных войн». Прозвище корабль получил не без причин. Оснащенное сложнейшим радиолокационным оборудованием судно может следить за траекторией полета баллистических ракет и применяться для управления космическими силами.

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«Маршал Крылов» неоднократно был замечен в водах Тихого океана, что в особенности нервирует Североатлантический альянс. Страны НАТО настойчиво пытаются разгадать секрет этих странных маневров. Предполагается, что корабль ведет разведку в регионе, где концентрируется большое количество военных баз и полигонов Вооруженных сил США.

Ранее начальник штаба ВМС Франции Пьер Вандье назвал растущее влияние российского флота проблемой для НАТО. Он также сравнил ВМФ РФ с «тираннозавром».