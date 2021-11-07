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Шрайвер высказалась о замене сборной России перед финалом Кубка Билли Джин Кинг
Спорт
Шрайвер высказалась о замене сборной России перед финалом Кубка Билли Джин Кинг
wikipedia.org  /  John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com / CC BY-SA 2.0

Балтимор, 7 ноября. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер прокомментировала замену в составе российской сборной перед финальной встречей Кубка Билли Джин Кинг.

Перед финалом с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову. По мнению 59-летней Шрайвер, российская команда поступила нечестно.

«Россия жульничала, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, то подала бы протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция, которую из-за рейтинга и правил нельзя было разрешать делать», — написала экс-теннисистка на своей странице в Twitter.

Напомним, в финале турнира швейцарки проиграли россиянкам. Бенчич в трех сетах уступила Самсоновой — 6:3, 3:6, 4:6. Россиянки впервые за 13 лет выиграли женский командный турнир.

Накануне вторая ракетка мира Даниил Медведев победил француза Юго Гастона в четвертьфинальной встрече турнира серии «Мастерс».

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теннис самсонова шрайвер
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