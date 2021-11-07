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Тепловым электростанциям Украины не хватает угля
Экономика
Тепловым электростанциям Украины не хватает угля
wikimedia.org  /  Artemka/CC0

Киев, 7 ноября. Дефицит угля на украинских ТЭС составляет 227,6 тысячи тонн. Именно столько не хватает до технически необходимого минимума, утвержденного министерством энергетики страны, обращает внимание «Обозреватель».

По данным журналистов, сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ находится всего 530,7 тысячи тонн угля, что на 2 млн тонн ниже, чем было запланировано. Поэтому на 15 ТЭС эксплуатируется только 37 из 88 энергоблоков.

Ситуация усугубляется началом отопительного сезона, который рискует сорваться из-за системных проблем в энергетике Украины. Помимо этого, страна испытывает нехватку природного газа. На этом фоне журналисты советуют украинцам готовиться к тяжелой зиме.

Украина имела возможность заполнить свои газовые хранилища по минимальной цене, но упустила ее, заявила ранее лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, виновником сложившегося в стране энергетического кризиса является Киев.

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