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Зеленский уволил ответственного за черный список СБУ чиновника Куксу
Политика
Зеленский уволил ответственного за черный список СБУ чиновника Куксу
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 7 ноября. Президент Владимир Зеленский уволил с поста главу защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Кукса занял пост руководителя департамента в начале 2021 года. До него на этой должности был Анатолий Дублик, которого тоже уволили.

«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.

Кукса отвечал в СБУ за так называемый черный список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее Верховная рада Украины на заседании 4 ноября назначила министром обороны страны Алексея Резникова. До этого он занимал пост министра по делам неподконтрольных территорий и одновременно был вице-премьером.

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