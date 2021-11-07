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ВМС США назвали корабль в честь ЛГБТ-активиста Харви Милка

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 12:18
Весь мир
ВМС США назвали корабль в честь ЛГБТ-активиста Харви Милка
twitter.com/MayorToddGloria  /  Официальная страница мэр города Сан-Диего Тода Глории.

Сан-Диего, 7 ноября. Военно-морские силы (ВМС) США назвали один из кораблей в честь первого открытого политика-гея и ЛГБТ-активиста Харви Милка.

В торжественной церемонии спуска на воду принял участие мэр города Сан-Диего Тод Глория, представители флота и ЛГБТ-активисты. Участники по традиции разбили бутылку о борт судна.

«Для меня большая честь присоединиться к ВМС США и вместе с ними и другими чиновниками присутствовать на спуске судна Harvey Milk. Харви был маяком надежды не только для ЛГБТ, но и для всех американцев. Теперь этот корабль будет служить для всего мира символом надежды», — написал мэр в своем Twitter.

Министр военно-морских сил США Карлос дель Торо сказал на церемонии, что Милку пришлось «замаскировать эту очень важную часть своей жизни», пока он служил на флоте.

«Слишком долго моряки были вынуждены находится в тени или, что еще хуже, покинуть наш любимый флот. Эта несправедливость является частью истории нашего флота, но такова же и стойкость всех, кто продолжает служить перед лицом несправедливости», — отметил он.

Харви Милк служил на флоте во время Корейской войны. После армии он ушел в политику и стал первым открытым геем, избранным на государственный пост в штате Калифорния в качестве члена городского наблюдательного совета Сан-Франциско. В ноябре 1978 года Милка застрелили.

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