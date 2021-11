ВМС США назвали корабль в честь ЛГБТ-активиста Харви Милка

Сан-Диего, 7 ноября. Военно-морские силы (ВМС) США назвали один из кораблей в честь первого открытого политика-гея и ЛГБТ-активиста Харви Милка.

В торжественной церемонии спуска на воду принял участие мэр города Сан-Диего Тод Глория, представители флота и ЛГБТ-активисты. Участники по традиции разбили бутылку о борт судна.

Truly honored to join @SecNav and so many federal, state, and local leaders for the christening of the USNS Harvey Milk. Harvey was a beacon of hope not just for LGBTQ people, but all Americans. Now, this ship will serve as a symbol of hope for the world to see. #ForAllofUs pic.twitter.com/QmfSDOkPfp