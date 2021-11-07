ВМС США назвали корабль в честь ЛГБТ-активиста Харви Милка

Сан-Диего, 7 ноября. Военно-морские силы (ВМС) США назвали один из кораблей в честь первого открытого политика-гея и ЛГБТ-активиста Харви Милка.

Navy launches ship named for gay rights leader Harvey Milkhttps://t.co/8J4LxX5UXn — Fox News (@FoxNews) November 6, 2021

В торжественной церемонии спуска на воду принял участие мэр города Сан-Диего Тод Глория, представители флота и ЛГБТ-активисты. Участники по традиции разбили бутылку о борт судна.

«Для меня большая честь присоединиться к ВМС США и вместе с ними и другими чиновниками присутствовать на спуске судна Harvey Milk. Харви был маяком надежды не только для ЛГБТ, но и для всех американцев. Теперь этот корабль будет служить для всего мира символом надежды», — написал мэр в своем Twitter.

Truly honored to join @SecNav and so many federal, state, and local leaders for the christening of the USNS Harvey Milk. Harvey was a beacon of hope not just for LGBTQ people, but all Americans. Now, this ship will serve as a symbol of hope for the world to see. #ForAllofUs pic.twitter.com/QmfSDOkPfp — San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) November 6, 2021

Министр военно-морских сил США Карлос дель Торо сказал на церемонии, что Милку пришлось «замаскировать эту очень важную часть своей жизни», пока он служил на флоте.

«Слишком долго моряки были вынуждены находится в тени или, что еще хуже, покинуть наш любимый флот. Эта несправедливость является частью истории нашего флота, но такова же и стойкость всех, кто продолжает служить перед лицом несправедливости», — отметил он.

Харви Милк служил на флоте во время Корейской войны. После армии он ушел в политику и стал первым открытым геем, избранным на государственный пост в штате Калифорния в качестве члена городского наблюдательного совета Сан-Франциско. В ноябре 1978 года Милка застрелили.